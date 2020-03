Der Kurs-Horror geht weiter. Trotz Maßnahmen auf aller Welt seitens der Politik und der Notenbanken schmeißen die Anleger ihre Aktien in Panik auf den Markt. Die Adidas-Aktie verliert am Montagmorgen sechs Prozent auf 163 Euro. Damit hat sich der Aktienkurs innerhalb weniger Wochen knapp halbiert.Zur Eindämmung des Coronavirus setzt die Politik zunehmend auf drastische Maßnahmen. In Bayern sollen ab Mittwoch ausgewählte Geschäfte schließen. In Spanien wurde eine 15-tätige Ausgangssperre verhängt.

