Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Adobe, Broadcom und KLM.

> USA | Wall Street: Die US-Indizes haben am vergangenen Freitag eine scharfe Erholung vollzogen. Die Verluste des Vortages wurden kompensiert. Beflügelnd wirkte die Ankündigung der US-Regierung, den nationalen Notstand auszurufen, was Bundesstaaten und Gemeinden unbürokratisch Zugriff auf Hilfsgelder mit einem Volumen von 50 Milliarden Dollar ermöglicht. Darüber hinaus spekulieren die Börsianer darauf, dass ein umfangreiches Fiskalpaket mit Steuererleichterungen verabschiedet wird.

Auch die Fed hat abermals reagiert. Angekündigt wurden zusätzliche Anleihenkäufe. Darüber hinaus gab es eine weitere außerplanmäßige Zinssenkung. Der US-Leitzins liegt nun in einer Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 9,4 Prozent in das Wochenende. Für den S&P 500 reichte es zu einem Anstieg von 9,3 Prozent. Der Nasdaq100 konnte um gut 10 Prozent zulegen. Zugewinne in dieser Größenordnung gab es zuletzt im Herbst des Jahres 2008.

Zu den überdurchschnittlichen Gewinnern gehörte die Aktie von Adobe…

ISIN: US78378X1072, US2605661048, US6311011026, US11135F1012, FR0000031122, US00724F1012

