Beiersdorf konnte solide Zahlen für das Jahr 2019 präsentieren, deutete aber an, dass Januar und Februar 2020 schon von der Corona-Pandemie negativ beeinflusst wurden. In Europa und den USA wird es die nächsten Wochen eher kritischer bevor die Wirtschaft wieder Tritt fasst. Für Beiersdorf und den gesamten Markt steht eine turbulente Woche bevor. Der für die weltweit verankerte Marke Nivea bekannte DAX-Konzern Beiersdorf öffnete am 3. März seine Bücher für das Jahr 2019. Es wurden robuste Zahlen ...

