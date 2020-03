DAX vorbörslich unter 8.700 Punkten von Christian Zoller - 16.03.2020, 08:30 Uhr Guten Morgen, der DAX ging am Freitag bei 9.232 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich am frühen Montagmorgen im Bereich von 8.650 Punkten deutlich tiefer. Es bleibt abzuwarten, wo der DAX nach Börseneröffnung in den regulären Handel startet. Die nächsten großen Anlaufmarken nach unten lauten auf 8.500 und 8.000 Punkte. Gefolgt von 7.000/7.300 Punkten und in der Extension ca. 6.500 Punkte. Bedenkt man, dass ...

