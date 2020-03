ABO Wind AG: Fünf französische Windparks zur Baureife gebrachtDGAP-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Marktbericht ABO Wind AG: Fünf französische Windparks zur Baureife gebracht16.03.2020 / 09:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ABO Wind bringt fünf französische Windparks in die Bauphase- Einspruchsfreie Genehmigungen und Tarife für 41 Megawatt gesichert- Inbetriebnahmen für 2020 und 2021 geplant- Beitrag zu weiterem erfolgreichen GeschäftsjahrABO Wind hat die Entwicklung von fünf französischen Windparks mit insgesamt 16 Anlagen und 41 Megawatt Leistung abgeschlossen und die Baureife erreicht. Die Errichtung der Projekte hat bereits begonnen oder startet in Kürze. Neun der Anlagen gehen planmäßig in diesem, sieben im nächsten Jahr ans Netz. In drei der Windparks kommen Anlagen des Herstellers Nordex zum Einsatz. Je einen Windpark hat ABO Wind mit Turbinen der Hersteller Vestas und Siemens Gamesa geplant.ABO Wind SARL mit Sitz in Toulouse und Niederlassungen in Nantes, Orléans und Lyons beschäftigt aktuell gut hundert Kolleginnen und Kollegen. "Wir freuen uns, dass unsere französische Tochter 2020 zu einem voraussichtlich wiederum guten Jahresergebnis der ABO Wind-Gruppe beitragen wird", sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Höllinger. Seit 2004 hat ABO Wind in Frankreich gut 300 Megawatt Windkraftleistung ans Netz gebracht. Nach Deutschland ist Frankreich damit der zweitwichtigste Markt. Seit vergangenem Jahr arbeitet das Unternehmen dort auch an Solarprojekten. Aktuell hat ABO Wind künftige französische Wind- und Solarparks mit einer Leistung von mehr als 1.000 Megawatt in der Entwicklungsphase. Die fünf nun in der Bauphase befindlichen Windparks liegen in den Departements Charente (2), Côtes-d'Armor, Mayenne und Loiret.16.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de997937 16.03.2020