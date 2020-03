Die Nationalbank bestätigt, dass Bargeldlieferung an die Banken am Freitag verdreifacht wurden, auch für Montag rechnen die Banken mit einer Nachfrage, die drei Mal so hoch ist wie üblich, schreibt der "Standard". Üblicherweise benötigen die österreichischen Banken rund 200 Mio. Euro an Bargeld pro Tag. Mit Sonderschichten habe die Nationalbank über das Wochenende die Automaten befüllt.(Schluss) tsk/ln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...