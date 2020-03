Genf (www.aktiencheck.de) - Diese Woche wird als eine der schlimmsten für die Märkte in der jüngeren Geschichte in Erinnerung bleiben, so Luc Filip, Head of Private Banking Investments bei SYZ. Die wachsende Besorgnis über die durch Covid-19 verursachten wirtschaftlichen Störungen und der Ölpreiskrieg hätten die Märkte abstürzen lassen: Die Ölpreise seien um mehr als 30 Prozent gefallen, die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen seien unter 1 Prozent gerutscht, die globalen Aktienmärkte seien um 17 Prozent abgestürzt und die illiquiden Kreditmärkte hätten 4 Prozent verloren. ...

