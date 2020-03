Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche ging es um rund 20 Prozent nach unten für den deutschen Leitindex. Das ist der größte Wochenverlust seit dem Jahr 2008. Eine zwischenzeitliche Erholungsbewegung fand am Freitag schnell wieder ihr Ende. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert an dieser Stelle Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.