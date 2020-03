Die Bargeldversorgung und der Zahlungsverkehr in Österreich sind gesichert, das versicherten Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann und der Obmann der Bankensparte, Andreas Treichl, am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundeskanzleramt in Wien.Die Österreicher hätten in den letzten Tagen zwei bis drei mal soviel Bargeld abgehoben wie üblich, sagte ...

