NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Daimler von 62 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Wie Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb, hält er in diesem Jahr einen Einbruch der globalen Autoproduktion in einem Größenmaß wie zu Zeiten der großen Rezession im Jahr 2009 für möglich. Entsprechend kürzte er deutlich seine Annahmen, bleibt nach dem Kursrutsch aber bei seinen bisherigen Aktieneinschätzungen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 03:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / 03:31 / ET



DE0007100000

