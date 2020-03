NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen. In vielen europäischen Ländern beginne derzeit die Stillegung des öffentlichen Lebens, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet daher damit, dass der Luftverkehr vorerst um 70 bis 80 Prozent kollabiert. Fluggesellschaften bräuchten wohl Regierungshilfe. Jene, die diese Phase gut überstehen, könnten dann aber mit neuen Chancen wieder aufblühen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 23:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0008232125

