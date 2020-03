FRANKFURT (dpa-AFX) - Aufgrund der erwarteten wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie hat die US-Notenbank Fed am Sonntagabend die Zinsen erneut gesenkt. Neben einer Senkung des Leitzinses um einen ganzen Prozentpunkt auf eine Spanne zwischen 0 und 0,25 Prozent kündigte die Fed neue Wertpapierkäufe im Umfang von 700 Milliarden US-Dollar an.Das sagen Experten zu den Beschlüssen:Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank"Das Coronavirus zwingt die US-Notenbank zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Innerhalb von zwei Wochen senkt die Fed den Leitzins zum zweiten Mal außerhalb ihrer regulären Treffen. Das Handeln mag mit Entschlossenheit interpretiert werden. In Anbetracht einer angespannten Liquiditätssituation am Geldmarkt liegt aber auch der Verdacht nahe, dass der Schritt nicht nur aus konjunkturstützenden Gründen vollzogen wurde, sondern um auch einer Austrocknung der Geldmärkte entgegenzuwirken. Aus diesem Blickwinkel wirkt der Schritt für die Finanzmärkte nur wenig beruhigend. Auch das ungewöhnliche Timing am Sonntagabend lässt auf Nervosität der Fed schließen."Bernd Krampen, Analyst NordLB"Offenbar ist die Lage so prekär, dass die Federal Reserve keine drei Tage abwarten wollte. Wie schon bei der letzten außerordentlichen Zinssenkung ist der Schritt letztlich keine richtige Überraschung - höchstens das Timing. Die Notenbank ist mittlerweile voll im Krisenmodus - wie in 2008". Weiter heißt es: "Mit diesem Paket hat sich die US-Notenbank aus der Schusslinie genommen. Sie kann auf die Regierung verweisen, die ihrerseits alles Mögliche unternehmen muss, um diese Krise zu meistern".Manuel Andersch, Analyst BayernLB"Wenn man bedenkt, dass dies das größte Maßnahmenpaket ist, das die Fed in einer einzelnen Entscheidung jemals beschloss hat, sind die Verluste des Dollar - die sich im asiatischen Handel ohnehin schon wieder zurückgebildet haben - kaum der Rede wert. Blickt man auf die asiatischen Aktienmärkte und die Dow-Futures lässt sich bereits erahnen, dass sich die allgemeine Covidvirus-Risikoaversion an den Kapitalmärkten durch die Fed-Entscheidung nicht auflösen dürfte."Mark Haefele, Investmentchef der Vermögensverwaltung der UBS"Breit angelegte fiskalische Ausgaben und Zinssenkungen sind schonungslose Maßnahmen um mit den kurzfristigen ökonomischen Folgen des Virus umzugehen. Doch dies sollte Investoren eine gewisse Zuversicht geben, dass ein starkes Wachstum möglich ist, sobald die Erholung einsetzt. Wir erwarten, dass der Markt das Jahr auf einem deutlich höheren Level als zuletzt abschließen wird. Hierbei wird die chinesische Wirtschaft den Takt vorgeben und die USA und Europa ihr im dritten Quartal auf den Erholungspfad folgen."/ssc/jkr/jha/