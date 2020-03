NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat BP nach dem Ölpreiseinbruch von "Outperform" auf "Underperform" doppelt abgestuft und das Kursziel von 550 auf 275 Pence halbiert. Dieser Schritt resultiere aus deutlich gesunkenen Ölpreisen und Gewinnschätzungen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. BP brauche Ölpreise von 61 Dollar je Fass in diesem Jahr und 63 Dollar im Jahr 2021 und somit höhere Preise als die Konkurrenz, um die Dividende auch wirklich zu erwirtschaften. Auch die Bilanz sei angespannt. Daher sei die Dividende in Gefahr./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2020 / 22:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / 00:20 / ET



ISIN: GB0007980591

