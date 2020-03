Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte erlebten eine rabenschwarze Woche, so die Experten von Union Investment.Der Druck an den Kapitalmärkten durch die weitere Ausbreitung des Coronavirus halte unvermindert an. Der starke Ölpreisverfall zum Wochenstart sowie das US-Einreiseverbot für Europäer durch Präsident Trump hätten wie zusätzliche Brandbeschleuniger in der ohnehin fragilen Lage gewirkt. Die bislang nicht hinreichend koordinierten oder unzureichenden Maßnahmen von Politik und Notenbanken hätten diesen Trend nicht stoppen können. Noch nie habe es innerhalb so kurzer Zeit einen vergleichbaren Kurseinbruch in Breite, Tiefe und Schnelligkeit gegeben. Selbst die sicheren Häfen wie Bundesanleihen und Gold hätten in den letzten Tagen nicht mehr vor Kursverlusten geschützt. Konjunkturdaten und Unternehmensmeldungen seien angesichts der Marktentwicklung zweitrangig gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...