Wien (www.anleihencheck.de) - Die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der abgelaufenen Woche enttäuschte auf ganzer Linie und brachte keine Stimmungswende auf den Finanzmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zum ersten habe EZB-Präsidentin Lagarde veraltete Wirtschaftsprognosen präsentiert, vor allem die Begleitsätze hätten nahezu skurril gewirkt (schwaches Wirtschaftswachstum in der ersten Jahreshälfte). Zum zweiten müsse die Aussage der Präsidentin, die Rolle der EZB sei es nicht Spreads zu reduzieren, in der gegenwertigen Situation als unglücklich gewertet werden. Vor allem italienische Staatsanleihen seien darauf merklich unter die Räder gekommen. Neben den kommunikativen Pannen sei auch das verabschiedete Maßnahmenpaket (generöse Bereitstellung von Liquidität via Refinanzierungsgeschäfte, zusätzlicher Erwerb von Anleihen mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen im Volumen von EUR 120 Mrd. bis Jahresende) hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im Vorfeld habe der Markt eine Senkung des Einlagesatzes um 15 bis 20 Basispunkte eingepreist. ...

