Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Coronakrise hat Menschen und Finanzmärkte fest im Griff, so die Analysten der Helaba.Die Sorgen vor der COVID-19- Ausbreitung würden dominant bleiben, denn die Zahl der aktiven Erkrankungen steige weiter, und so richte sich der Blick auf das Krisenmanagement der Regierungen und Notenbanken. Bereits in der letzten Woche sei es zu Aktivitäten beispielsweise der EZB gekommen, bei der sich die zinspolitische Lockerung in verbesserten Bedingungen bei TLTRO-III-Geschäften verstecke. Erstmals hätten Banken die Möglichkeit, Liquidität unterhalb des Einlagenzinses aufzunehmen und die Finanzinstitute in ihrer Gesamtheit könnten somit eine positive Zinsdifferenz generieren. ...

