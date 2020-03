Hyundai hat die ersten Exemplare des Kona Elektro aus europäischer Produktion an Kunden ausgeliefert. Im Hyundai-Werk im tschechischen Nošovice wird die leistungsstärkere der beiden Kona-Elektro-Versionen produziert. Im ersten Jahr sollen in Nošovice über 30.000 vollelektrische Kona gebaut werden. Aktuell laufen der Mitteilung zufolge 150 E-Autos pro Tag vom Band. Von der zusätzlichen Produktion in ...

