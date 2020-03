NORTHERN DATA AG GIBT UMSATZ- UND ERGEBNIS-ERWARTUNGEN FÜR 2020 BEKANNTDGAP-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Prognose NORTHERN DATA AG GIBT UMSATZ- UND ERGEBNIS-ERWARTUNGEN FÜR 2020 BEKANNT16.03.2020 / 11:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AD HOC INFORMATIONNORTHERN DATA AG GIBT UMSATZ- UND ERGEBNIS-ERWARTUNGEN FÜR 2020 BEKANNTFrankfurt am Main - 16. März 2020 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) gibt eine Umsatz- und Ergebnis-Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekannt. Hierbei werden erstmalig die kombinierten Geschäftsbereiche der Northern Data AG und der Whinstone US, Inc. relevant, da durch die erfolgreiche Übernahme mittlerweile eine Konsolidierung der Whinstone US, Inc. stattfindet. Auf Basis der aktuellen Erwartungen sowie der bereits abgeschlossenen Verträge geht der Vorstand im Geschäftsjahr 2020 von einem Umsatz in Höhe von EUR 120 Mio. bis EUR 140 Mio. aus. Dementsprechend kalkuliert der Vorstand mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen EUR 45 Mio. und EUR 60 Mio.Pressekontakt: Northern Data AG Dr. Hans Joachim Dürr Head of Corporate Communications Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt E-Mail: h.duerr@northerndata.de Telefon: +49 69 348 752 89Investor Relations: Sven Pauly E-Mail: ir@northerndata.de Telefon: +49 89 125 09 03 3116.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 997975Ende der Mitteilung DGAP News-Service997975 16.03.2020 CET/CEST