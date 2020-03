HAMBURG (dpa-AFX) - Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor Deutsche Euroshop (DES) spürt erste Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Europa. Demnach seien die Besucherfrequenzen in den 21 zum Portfolio gehördenden Shoppingcentern bis zum 13. März durchschnittlich um rund 15 Prozent zurückgegangen, wie das SDax -Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte.



Deutsche Euroshop warnte davor, dass länger andauernde Umsatzeinbußen infolge von Schließungen oder Kundenzurückhaltung das Risiko mit sich brächten, dass Mietpartner ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen könnten. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Bewertung dieser und weiterer Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2020 infolge des neuartigen Coronavirus jedoch nicht möglich.



Von behördlichen Anordnungen und Schließungen infolge der Virus-Ausbreitung sind laut Mitteilung auch drei Center in Österreich, Polen und der Tschechischen Republik betroffen, an denen DES beteiligt ist. In Deutschland sei der Betrieb eines Shoppingcenters in Schleswig-Holstein zudem unter die Auflage einer Begrenzung der Besucherzahlen gestellt worden. In anderen Bundesländern könnten weitere Auflagen folgen, hieß es weiter. Am 19. März will Deutsche Euroshop die vorläufigen Ergebnisse für 2019 vorlegen./eas/jha/

DEUTSCHE EUROSHOP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de