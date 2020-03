Angesichts der angespannten Marktsituation starten wir heute wieder mit Hilfe des Berichts aus Liechtenstein in die kommende Woche. Mit teils kräftigen Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zu Beginn der neuen Handelswoche. Die über-raschende Zinssenkung der US-Notenbank vom Vorabend sorgt dabei für keine Beruhigung, sondern vergrößert die Sorgen vor den negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Der Tagesgeldzielsatz wurde um 100 Basispunktep auf 0,00 % bis 0,25 % gesenkt, der Diskontsatz um 150 Basispunkte auf 0,25 % und der Mindestreservesatz auf 0,00 %. Der Tagesgeldzielsatz befindet sich damit auf einem so niedrigen Niveau wie zuletzt Ende 2015. Zudem kündigte die Fed neue Ankäufe von Treasuries und Hypothekenpapieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...