Von Liza Lin

SCHANGHAI (Dow Jones)--Außerhalb Chinas sind inzwischen mehr Tote durch das Coronavirus zu beklagen als innerhalb des Landes, wo die Epidemie im Dezember in der zentralen Provinz Hubei ihren Ausgang nahm. Mehr als 3.300 Menschen aus Italien, Iran, Spanien und anderen Ländern weltweit sind bis zum frühen Montag an dem neuen Coronavirus gestorben, wie die Johns Hopkins Universität feststellte. In China starben etwa 3.200 an der infektiösen Lungenentzündung. Ebenso haben sich mit 88.000 Fällen mehr Menschen außerhalb von China infiziert als in China (81.000 Fälle).

Das Zentrum der Pandemie hat sich damit entscheidend in Richtung Europa und USA verlagert. Immer mehr Länder sehen sich gezwungen, Reisen und Versammlungen einzuschränken, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. 148 Länder und Gebiete sind laut Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen betroffen.

March 16, 2020 05:49 ET (09:49 GMT)

