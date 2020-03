LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger von Tui bekommen die Viruskrise immer stärker zu spüren. Die Papiere reagierten mit einem erneuten Kurssturz um zeitweise mehr als ein Drittel auf die Nachricht, dass der Reisekonzern wegen der Coronavirus-Pandemie den überwiegenden Teil des Reisegeschäfts unterbricht und nach Staatsgarantien ruft. Zuletzt lag der Kurs in London, wo die Papiere mittlerweile ihre Hauptnotierung haben, mit gut 30 Prozent im Minus bei rund 253 Pence. Sie erreichten damit ein Tief seit der Ende 2014 vollzogenen Verschmelzung mit der ehemaligen Tochter Tui Travel.



Die Aussetzung des Geschäfts betrifft Pauschalreisen, Kreuzfahrten und den Hotelbetrieb. Wann der Konzern wieder Reisen durchführe, sei noch nicht genau zu sagen. Damit der Konzern nicht in Schieflage gerät, will der Konzern Staatsgarantien zur Unterstützung beantragen, bis er die normalen Abläufe wieder aufnehmen kann. Eine Prognose für die weitere Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr traut sich der Vorstand nicht mehr zu.



Analysten wurden angesichts der Bedrängnis des Reisekonzerns reihenweise pessimistisch mit Blick auf die Aktien. Verkaufsempfehlungen gab es etwa von der DZ Bank und der NordLB, eine Abstufung auf "Reduce" kam von der Commerzbank. Experte Herbert Sturm von der DZ Bank sieht sich ähnlich wie der Konzern selbst nicht mehr in der Lage dazu, eine neue seriöse kurz- und mittelfristige Ergebnisprognose zu erstellen. In seinem Bewertungsmodell berücksichtigte er nun einen 50-prozentigen Bewertungsabschlag.



"Die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie überschlagen sich", fasste Wolfgang Donie von der NordLB zusammen. "Für Tui bricht damit vorübergehend nahezu die gesamte Geschäftsgrundlage weg. Das wichtige Ostergeschäft dürfte komplett ins Wasser fallen." Er fürchtet, dass die Krise bei den Kunden ihre Spuren hinterlässt: Selbst wenn die Einschränkungen in einigen Wochen aufgehoben würden, werde die hohe Verunsicherung in der Bevölkerung wohl auch zu einem deutlichen Rückgang der Buchungen im Sommer führen.



Immerhin macht NordLB-Experte Donie aber Hoffnung, dass es für Tui einen Weg aus der Krise geben wird. "Nachdem die Bundesregierung am vergangenen Freitag angekündigt hat, den deutschen Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen zu helfen, sind wir zuversichtlich, dass das Unternehmen diese Krise überstehen wird", betonte der Experte./tih/stw/jha/

