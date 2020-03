Daimler-Aktie im freien Fall Die Aktie vom Premium-Autobauer Daimler befindet sich derzeit im freien Fall! So geht es heute um rund 15% in den Keller auf ein neues 10-Jahres-Tief - in den vergangenen zwei Wochen steht ein Minus in Höhe von rund 40% auf der Daimler-Anzeigetafel (1-Jahres-Performance: -50%). In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der Daimler-Aktie...

