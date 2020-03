Der Dollar leidet darunter, dass die Fed wegen der Coronakrise den Leitzins um einen ganzen Prozentpunkt auf fast Null Prozent verringert hat.Frankfurt - Die überraschende Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) hat den Euro am Montag letztlich gestützt. Die Gemeinschaftswährung übersprang am Vormittag die Marke von 1,12 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,1193 knapp darunter. Der Franken bleibt weiterhin als sicherer Hafen gesucht. So bewegt sich der Euro mit 1,0549 Franken in der Nähe des Tagestiefs. Der US-Dollar kostet 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...