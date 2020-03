ALSO hilft KundenEQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges ALSO hilft Kunden16.03.2020 / 11:21__TOKEN__0__0__Medienmitteilung Folgen von Corona ALSO hilft KundenSeit Beginn der Ausbreitung des Corona-Virus verfolgen wir die aktuellen Entwicklungen und arbeiten erfolgreich an vielfältigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Lieferkette und der persönlichen Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Meetings finden, wenn irgend möglich digital statt, viele unserer Mitarbeiter haben seit einiger Zeit Anweisung, aus dem Homeoffice zu arbeiten.ALSO wird Kunden helfen, die durch die Folgen des Corona-Virus kurzfristige Liquiditätsengpässe haben. "Alle Reseller werden von uns mit Hilfe der langfristig eingeführten Business Intelligence konzernweit kontinuierlich analysiert, um sie proaktiv zu unterstützen. Dadurch haben wir einen sehr genauen Blick auf die treuen Kunden des Unternehmens, die strukturell gesund sind, nun aber Gefahr laufen, durch die Folgen der Corona-Maßnahmen in Schwierigkeiten zu geraten. Sie bekommen schnelle und unbürokratische Hilfe von ALSO" kündigt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG, an.Abhängig von Umsatz-Volumen und -Niveau bieten wir an, Zahlungsziele für betroffene Reseller zu erhöhen. Dazu stellt die ALSO Holding mit ihren Ländergesellschaften einen zusätzlichen zweistelligen Millionenbetrag an Liquidität bereit. Auch bei den Kreditlinien geht das Unternehmen flexibel auf die Situation des jeweiligen Resellers ein. Die Umsetzung erfolgt kurzfristig, die Maßnahmen sind zunächst bis Ende April befristet. Aber auch darüber hinaus unterstützt und berät das Unternehmen die SMB-Reseller bei aufkommenden Problemen. Bitte wenden Sie sich für alle Fragen in diesem Kontext an: support4corona@also.com ALSO wird alles daran setzen, seine Kunden, Partner und Mitarbeitende zu schützen. Das gesamte Team packt an, um in dieser schwierigen Zeit zu helfen. In den nächsten Tagen werden wir weitere konkrete Maßnahmen veröffentlichen.Direkter Link zur Medienmitteilung: https://www2.also.com/press/20200316de.pdfPressekontakt ALSO Holding AG: Manuela Rost-Hein Head of Communications ALSO Group Telefon: +49 151 14040215 E-Mail: manuela.rost-hein@also.comALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware, Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.comDroege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.comDisclaimer Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=LVPEBMQVKE Dokumenttitel: ALSO_16032020Ende der Medienmitteilung998009 16.03.2020