Actega Metal Print hat bekannt gegeben, dass der deutsche Druckspezialist Kolbe-Coloco Spezialdruck weltweit erster Beta-Kunde der nachhaltigen und kosteneffizienten Metallisierungstechnologie Ecoleaf wird. Das Unternehmen will die Lösung einsetzen, um Selbstklebeetiketten mit dekorativen Metalleffekten zu bedrucken. Kolbe-Coloco mit Sitz in Versmold, nur 1,5 Stunden Autofahrt von Actega in Lehrte entfernt, ist Teil der in Hamburg ansässigen Firmengruppe H.O.Persiehl, die 550 Mitarbeiter beschäftigt. Mit der Installation des Ecoleaf-Systems und der Bedienerschulung an einer hoch spezialisierten ...

