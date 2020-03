Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen und US-Treasuries fungierten in der Berichtswoche vom 9. bis 13. März 2020 nicht mehr als die sicheren Anlagehäfen, so die Experten von Union Investment.Zwar sei es zum Wochenauftakt zunächst noch einmal zu historischen Renditetiefständen gekommen, zehnjährige Bundesanleihen hätten sich dabei mit minus 0,9 Prozent verzinst. Laufzeitgleiche US-Treasuries hätten mit plus 0,55 Prozent rentiert. Ab Dienstag habe dann aber das Bild gedreht, die Anleihenotierungen hätten ausgehend von ihren Rendite-Tiefständen nachgegeben. Per Freitagmittag habe die zehnjährige Bundrendite bei "nur" noch minus 58 Basispunkten gegeben gelegen. US-Treasuries hätten mit 92 Basispunkten rentiert. Sowohl die US- als auch die bundesdeutsche Zinsstrukturkurve hätten im Vergleich zur Vorwoche steiler tendiert. ...

