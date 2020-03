BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Beginn von Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen an mehreren deutschen Grenzen prüft die Bundespolizei in jedem einzelnen Fall, wer nach den neuen Regeln noch einreisen darf und wer nicht. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, sagte, es sei wichtig, noch "einmal hervorzuheben, dass wir keine Grenzen geschlossen haben". Die Bundespolizisten suchten an der Grenze mit den Reisenden das Gespräch, um festzustellen, wer einen triftigen Grund für die Einreise habe.



Deutsche und Berufspendler dürften passieren. Auch werde der Warenverkehr aufrechterhalten. Der Sprecher betonte: "Deutschen Staatsbürgern kann die Einreise nie verweigert werden."



Allerdings rief die Bundesregierung Deutsche auf, keine touristischen Reisen mehr zu unternehmen - auch weil eine Rückkehr schwierig werden könnte. Der Bahnverkehr soll den Angaben zufolge vorerst nicht eingestellt werden./abc/DP/fba