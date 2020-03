Von Adriano Marchese

DUBLIN (Dow Jones)--Die Fluggesellschaft Ryanair geht davon aus, dass sie infolge der europaweit erlassenen Reisebeschränkungen die Mehrheit ihrer Flugzeuge oder sogar die gesamte Flotte am Boden lassen muss. Zahlreiche Länder in Europa hätten die Beschränkungen ohne Vorankündigung erlassen, da sich das Coronavirus weiterhin mit alarmierender Geschwindigkeit über die ganze Welt verbreite. Daher erwarte das Unternehmen, dass der Großteil seiner Flotte in den nächsten sieben bis zehn Tagen den Flugbetrieb einstellt. In den Ländern, in denen es keine Reiseverbote gebe, hätten Auflagen zur sozialen Distanzierung - dass Menschen in sozialen Situationen einen Sicherheitsabstand zueinander halten sollen - das Fliegen "unpraktisch, wenn nicht gar unmöglich" gemacht.

Für die Monate April bis Mai geht Ryanair von einer Verringerung der Sitzplatzkapazität um bis zu 80 Prozent auf. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Flotte vollständig am Boden bleiben müsse.

In den vergangenen sieben Tagen hatten Länder wie Italien, Malta, Ungarn, die Tschechien und Slowenien Flüge von und nach Ländern mit einem hohen Risiko einer Covid-19-Infektion verboten. Auch hätten Polen und Norwegen am Wochenende alle internationalen Flügen untersagt. Andere Länder hätten die Flugsicherung und wesentliche Flughafendienste eingeschränkt.

Um die Betriebskosten zu senken und den Cashflow zu verbessern, sollen jetzt unter anderem auch alle Investitionen sowie Aktienrückkäufe aufgeschoben werden und Einstellung von Mitarbeitern auf Eis gelegt werden. Mitarbeiter sollen Urlaub nehmen können und die Arbeitszeiten und Zahlungen sollen deutlich reduziert werden. Ryanair sei dazu auch mit den Gewerkschaften in allen EU-Ländern im Gespräch.

Die Folgen und die Dauer der Pandemie könnten zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich bestimmt werden. In den nächsten sieben Tagen sollen so viele geplante Flüge wie möglich stattfinden, um die Kunden, wenn möglich, nach Hause zu bringen. Die Buchungen seien in den vergangenen beiden Wochen massiv zurückgegangen, dies werde bis auf Weiteres so bleiben.

