(Neu: Analystenstimmen, Weitere Zinssenkung)FRANKFURT/HONGKONG/TOKIO (dpa-AFX) - Führende Notenbanken haben sich am Montag mit neuen Notfallmaßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise gestemmt. Am Morgen kündigte die japanische Notenbank den Kauf weiterer Wertpapiere an. In Südkorea reagierte die Notenbank mit einer kräftigen Leitzinssenkung, nachdem die US-Notenbank bereits am Sonntagabend und damit nur wenige Tage vor der regulären Zinssitzung ein neues Maßnahmenpaket zur Eindämmung der Krise verkündet hatte und den Leitzins drastisch senkte. Auch die Notenbanken von Hongkong, Kuwait und Neuseeland reduzierten ihre Leitzinsen.Japans Notenbank versuchte am Montagmorgen mit einer Ausweitung des Wertpapierkaufprogramms gegen die Folgen der Virus-Krise anzukämpfen. Hierzu zählen demnach der Erwerb von börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und Unternehmensanleihen. Außerdem sollen Japans Firmen Kreditprogramme zum Nullzins angeboten werden. Mit den Maßnahmen soll die Marktstabilität in Japan gewährleistet werden.Im Anschluss an die Veröffentlichung der geldpolitischen Maßnahmen hat Japans Notenbankchef Haruhiko Kuroda versichert, dass die Bank of Japan die weitere konjunkturelle Entwicklung genau verfolgen werde. Man werde nicht zögern, die Geldpolitik noch weiter zu lockern. Dabei schloss er auch eine Zinssenkung tiefer in den negativen Bereich nicht aus. Kuroda ging aber davon aus, dass die aktuellen Maßnahmen den Markt stützen werden.Nach Einschätzung von Experten vertraut Japans Notenbank mit den Maßnahmen auf bewährte Kriseninstrumente. "Das ist das Beste, was die BoJ zu diesem Zeitpunkt tun könnte", kommentierte Chefvolkswirt Masaaki Kanno von Sony Financial Holdings.Am Morgen folgte auch Südkorea mit einer Zinssenkung. Die Bank of Korea schraubte den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent nach unten. Außerdem drehten auch kleinere Notenbanken zu Beginn der Woche an der Zinsschraube. So senkte die Notenbank von Hongkong den Leitzins in der vergangenen Nacht um 0,64 Prozentpunkte auf 0,86 Prozent. Die Zentralbank in Kuwait senkte den Zins, für den sich die Geschäftsbanken des Landes frisches Geld besorgen können, um 1,0 Prozentpunkte auf 1,50 Prozent. Am Vorabend hatte bereits die Notenbank Neuseelands den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent gesenkt. Australien hat Anleihekäufe in Aussicht gestellt.Die zahlreichen Zinsschritte erfolgten nur wenige Stunden, nachdem die US-Notenbank Fed ebenfalls den Leitzins massiv gesenkt hatte. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hatte die US-Zentralbank (Fed) den Leitzins am Vorabend überraschend um einen ganzen Prozentpunkt in einen Korridor von 0 bis 0,25 Prozent verringert. Zudem will die Fed die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramm ankurbeln und Banken vorübergehend Notfallkredite gewähren, wie sie es bereits nach der großen Finanzkrise 2008 getan hatte. Die Maßnahmen erfolgten nur wenige Tage vor der geplanten Zinssitzung an diesem Mittwoch.Nach der Zinsentscheidung hatte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, deutlich gemacht, alle Instrumente zu nutzen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie zu dämpfen. Die Virus-Krise habe tiefe Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft, sagte Powell. Die Fed verfüge immer noch über genügend Handlungsspielraum. Negative Zinsen betrachte der Notenbankchef aber nicht als angemessenes Instrument.Ökonomen zeigten sich überrascht über den Zeitpunkt der Entscheidung durch die amerikanischen Notenbanker. "Offenbar ist die Lage so prekär, dass die Federal Reserve keine drei Tage abwarten wollte", sagte Analyst Bernd Krampen von der NordLB. Ganz ähnlich äußerte sich der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel: "Das ungewöhnliche Timing am Sonntagabend lässt auf Nervosität der Fed schließen." Der Verdacht liege nahe, dass "der Schritt nicht nur aus konjunkturstützenden Gründen vollzogen wurde, sondern um auch einer Austrocknung der Geldmärkte entgegenzuwirken"./jkr/jsl/bgf/