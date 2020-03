An den Aktienmärkten gibt es in Extremsituationen immer wieder besondere Kursreaktionen zu beobachten. Derzeit schießen daher die Aktienkurse von potenziellen Corona-Krisenprofiteueren in die Höhe. Heute reiht sich die Aktie von Geratherm Medical in diese Auswahl ein.Die Aktienmärkte neigen in Extremsituationen gerne zu Übertreibungen. So schoss zuletzt die Aktie des US-amerikanische Herstellers von Mund- und Körperschutz-Artikeln Alpha Pro Tech um mehr als 100 Prozent in die Höhe.

