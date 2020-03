FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer zeichnet vor dem Hintergrund der Corona-Krise ein düsteres Bild für die Branche. Selbst wenn sich die Situation innerhalb von drei Monaten wieder deutlich beruhige und "normales" Leben wieder möglich sei, dürften in Westeuropa wegen der Pandemie-Bekämpfung etwa 1 Million Fahrzeuge weniger verkauft werden, heißt es in einer aktuellen Studie des Experten vom Institute for Customer Insight an der Universität St. Gallen.

Die fehlende Million kommt nach seinen Schätzungen zusätzlich zu dem ohnehin erwartbaren Absatzrückgang. Dudenhöffer erwartet, dass die Autoverkäufe 2020 in Westeuropa um wenigstens 1,58 Millionen auf 13,73 Millionen Fahrzeuge sinken werden, ein Minus von 11 Prozent. Das Szenario unterstelle, dass es zwischenzeitlich nicht zu Bankenpleiten komme und dass nach drei Monaten des Schrumpfens die Wirtschaft wieder Fuß fasse, so Dudenhöffer.

Auf dem europäischen Automarkt sind vor allem die deutschen Autohersteller stark. 2019 hatten die Marken Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW, Smart und Mini 38 Prozent Marktanteil.

Überproportional betroffen sein dürften in diesem Jahr die Automärkte in Italien (-16,2 Prozent Absatz) Deutschland (-14 Prozent) und Frankreich (-13 Prozent), heißt es in der Studie. Großbritannien könnte trotz Brexit mit minus 7 Prozent glimpflich davonkommen.

In Deutschland werden den Berechnungen zufolge ungefähr eine halbe Million Fahrzeuge weniger verkauft als 2019. Weil der Absatz im vergangenen Jahr besonders stark war, wären allerdings auch ohne die Corona-Krise 300.000 Fahrzeuge weniger verkauft worden.

Der Experte rechnet nur mit einer allmählichen Erholung des Automarktes in Westeuropa. Erst um das Jahr 2030 werde es das Niveau von 2019 wieder erreichen. "Wir gehen also durch einen langen Winter - und das unter einem optimistischen Szenario", sagte Dudenhöffer.

Da die Branche bereits vom Handelsstreit zwischen USA und China geschädigt sei und noch der Elektro-Schock drohe, rechnet der Experte in den nächsten Jahren mit einer "Schneise der Verwüstung" unter Herstellern und Zulieferern.

