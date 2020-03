Baltimore (www.anleihencheck.de) - Adrian Hull, Head of Fixed Income UK bei Aegon Asset Management, kommentiert den gestrigen FED-Entscheid.Unerwartet, umfassend und nachdrücklich. Das seien nur einige der Beschreibungen, wie Adrian Hull die Maßnahmen der US-Notenbank gestern Abend beschreiben würde. Am wichtigsten sei, dass die FED die US-Treasuries im Rahmen der globalen Krise an den Märkten maßgeblich unterstützt habe. Zudem habe sich die FED auch weiter mit den Hypothekenanlagen befasst und die Reduktion ihrer Bilanzsumme in den letzten zwei Jahren wieder rückgängig gemacht. Alles in allem erhalte man den Eindruck, dass die FED bereit sei, Liquidität dort bereitzustellen, wo sie benötigt werde; im Gegensatz zur EZB, die letzte Woche ihre Zurückhaltung gegenüber allem, was nötig sei, zum Ausdruck gebracht habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...