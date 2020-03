Brüssel (www.fondscheck.de) - Paul Markham, globaler Aktien-Portfoliomanager bei Newton Investment Management - eine Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management - und Manager des BNY Mellon Global Equity Fund (ISIN IE0004006999/ WKN 693862), kommentiert die aktuellen Börsenausschläge.Die Märkte würden die Nerven der Anleger auf eine harte Probe stellen. Sie würden versuchen, die Auswirkungen des Coronavirus, die Regierungsversprechen zu Konjunkturhilfen, und ein bereits strukturell niedriges Wirtschaftswachstum im Zuge der Finanzkrise 2008-9 zu bepreisen. Mehrere Zentralbanken hätten bereits in den letzten Tagen versucht, die wirtschaftlichen Auswirkungen und die Marktunsicherheit zu mildern. Am Sonntag habe eine Gruppe von ihnen unter Führung der Federal Reserve aggressive und konzertierte Maßnahmen angekündigt, darunter eine Senkung der US-Zinsen um einen ganzen Prozentpunkt. Die FED führe die Zinssätze damit auf das Niveau von 2009 zurück und verabreiche Liquiditätsspritzen zur Entspannung der notleidenden Kreditmärkte. Erster Eindruck, während Paul Markham diese Zeilen schreibe (Stand 11:00 Uhr): Die Anleger seien nicht beeindruckt, die Börsen in Asien und Europa würden weiter einbrechen. ...

