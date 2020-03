HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat Tui angesichts der Coronavirus-Pandemie und der ausgesetzten Geschäftstätigkeit von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Das Kursziel wurde von 7 auf 2 Euro gesenkt. Das wichtige Ostergeschäft dürfte komplett ins Wasser fallen und die Dauer der Einschränkungen sei aktuell nicht absehbar, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Verunsicherung in der Bevölkerung dürfte zudem auch zu einem deutlichen Rückgang der Buchungen im Sommergeschäft führen, schätzt er. Dank der Ankündigung eines allgemeinen, unbegrenzten Kreditprogramms der Bundesregierung sei er aber zuversichtlich, dass der Reisekonzern die Krise übersteht./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 09:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / 09:46 / MEZ



DE000TUAG000

