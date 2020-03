Die Aussichten für die Reiseindustrie werden stark vom Coronavirus eingetrübt. Dennoch können mutige Anleger jetzt mit einem Discount-Zertifikat auf das Comeback oder zumindest eine Stabilisierung setzen. Naturgemäß zählen Unternehmen aus der Reisebranche bei Virusepidemien an der Börse regelmäßig zu den am stärksten betroffenen Branchen. Und auch diesmal dürften die Kurseinschläge bei der Aktie des europäischen Marktführers TUI noch in mehreren Jahren deutlich erkennbar sein. So sind die Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...