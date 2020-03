Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium hat nach bayerischen Forderungen einer Aussetzung der Schuldenbremse betont, dass der im Grundgesetz festgeschriebene Mechanismus ausdrücklich Spielräume für Notsituationen vorsehe. "In der Schuldenbremse sind auch bestimmte Punkte vorgesehen, wenn die Konjunktur einbricht oder unvorhergesehene Notfälle eintreten", sagte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen." Zudem betonte er, Gespräche über einen Härtefallfonds für die Kommunen liefen.

Einem Medienbericht zufolge will die Bundesregierung anders als Bayern bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise derzeit an der Schuldenbremse im Grundgesetz festhalten. "Die Schuldenbremse hemmt uns gegenwärtig nicht", sagte ein Sprecher von Scholz der Funke-Mediengruppe. Bayern will die Schuldenbremse dagegen für ein Jahr begrenzt aussetzen, um Milliardenhilfen für die Wirtschaft zu ermöglichen.

Am Mittwoch sollen die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2021 im Kabinett beschlossen werden. In normalen Zeiten darf sich der Bund höchstens mit 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschulden. Bund und Länder können nach der grundgesetzlichen Bestimmung aber "eine Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorsehen".

