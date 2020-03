Jetzt erleben wir ihn, den heftigsten Börsencrash in der DAX-Geschichte mit dem größten Kursrutsch in diesem Jahrtausend. Vor einem Monat noch auf stolzem Allzeithoch mit knapp 13.800 Punkten, jetzt abgestürzt auf 9.200 Zähler. Der Leitindex ist wieder einstellig. Der Kursverlust in weniger als einem Monat beträgt rund ein Drittel. Die harten Einschnitte bei Reisen, Veranstaltungen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...