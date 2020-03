Auch die neue Handelswoche beginnt mit großen Unsicherheiten und hohen Abschlägen an den Märkten im Fernen Osten - vor allem in Australien. Und dass, obwohl bzw. weil die US-Notenbank die schweren Geschütze auffährt. Die Fed hatte am Wochenende überraschend mitgeteilt, dass die Leitzinsen auf 0 bis 0,25% gesenkt werden. Viele Analysten sind jetzt der Ansicht, dass Gold damit der einzige Sichere Hafen ist, den Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...