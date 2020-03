Berlin, München (ots) - Zur Krisenkommunikation rund um COVID-19 und das Informationsangebot von mfm - menschen für medien, erklärt die Geschäftsführerin der Berliner Agentur, Isabella Pfaff:Ab sofort stellt mfm - menschen für medien alle relevanten Informationen aus allen Bundesländern und des Bundes zum Thema COVID-19 tagesaktuell, übersichtlich und kompakt auf der Website www.menschen-fuer-medien.de (http://www.menschen-fuer-medien.de) zur Verfügung. Die Website wird täglich mindestens einmal aktualisiert.Die Informationen sind nach den Themengebieten "Allgemeine Informationen, Schulen und Krankenhäuser" angeordnet. Damit sind alle wichtigen Informationen zu allen Bundesländern und dem Bund sowie Kontaktadressen und Hotlines auf einer Homepage vereint und übersichtlich dargestellt.Dieses Angebot bietet mfm-menschen für medien im Rahmen ihrer aktuellen Krisenkommunikation zu COVID-19 an, um all diejenigen zu unterstützen, die schnell eine Übersicht über die Erlasse und Bestimmungen aller Bundesländer und des Bundes zu COVID-19 brauchen, die aber aufgrund der momentanen Arbeitsbelastung keine Zeit zum Suchen haben.mfm - menschen für medien hat umfassende und jahrzehntelange Erfahrungen und Kompetenz im Bereich der Krisenkommunikation. Die Geschäftsführerin Isabella Pfaff ist zudem Dozentin für Krisenkommunikation an der HAW Hamburg.Für unverbindliche Informationen zur Krisenkommunikation wenden Sie sich bitte an:mfm - menschen für medienIsabella PfaffTel.: 030 21 96 05 20pfaff@menschen-fuer-medien.deOriginal-Content von: mfm - Menschen für Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77175/4548542