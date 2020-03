Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.339,92 -9,52% -37,52% Stoxx50 2.299,40 -7,86% -32,43% DAX 8.397,96 -9,04% -36,61% FTSE 4.979,71 -7,20% -28,85% Nikkei-225 17.002,04 -2,46% -28,13% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,19 -21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 29,39 31,73 -7,4% -2,34 -51,4% Brent/ICE 30,25 33,85 -10,6% -3,60 -53,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.472,59 1.545,96 -4,7% -73,37 -3,0% Silber (Spot) 12,62 14,80 -14,7% -2,18 -29,3% Platin (Spot) 651,00 755,85 -13,9% -104,85 -32,5% Kupfer-Future 2,36 2,47 -4,3% -0,11 -15,9%

Die Sorgen um einen globalen Konjunktureinbruch zeigen sich auch am Ölmarkt, wo die Preise nach der jüngsten Erholung wieder unter Druck stehen. Dazu kommen die andauernden Sorgen um einen Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland.

Gold wird ebenfalls verkauft, trotz der Konjunktursorgen. Beobachter vermuten Notverkäufe, mit denen Anleger Verluste andernorts zu kompensieren versuchen.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in die neue Handelswoche heftige Kursverlust ab. Die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank vom Sonntag schürt eher Ängste als dass sie die Anleger beruhigt. Mit den Futures auf die wichtigen US-Indizes geht es vorbörslich zeitweise bis um das Tageslimit von 5 Prozent nach unten.

Die Federal Reserve senkte am Sonntag in einer vorgezogenen Sitzung den Leitzins um 100 Basispunkte auf 0,00 bis 0,25 Prozent, den Diskontsatz um 150 Basispunkte auf 0,25 Prozent und den Mindestreservesatz auf 0,00 Prozent. Der Tagesgeldzielsatz ist damit so niedrig wie zuletzt Ende 2015. Darüber hinaus kündigte die Fed neue Ankäufe von Treasuries und Hypothekenpapieren staatlicher Agenturen an. Die Fed erhöht die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität, indem sie gemeinsam mit Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Europäischer Zentralbank und Schweizerischer Nationalbank Dollar-Repo-Geschäfte mit einer Laufzeit von 84 Tagen begibt. Die Fed wird außerdem die seit einiger Zeit üblichen täglichen Repo-Geschäfte fortführen.

In seiner Stellungnahme zu den geldpolitischen Maßnahmen sagte Fed-Chef Jerome Powell, dass die Coronavirus-Pandemie die US-Wirtschaft im zweiten Quartal beeinträchtigen werde. Die Aussichten für die Zeit danach hingen vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Die schon zweite Notfall-Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Monat werde am Markt als Akt der Verzweiflung gesehen, kommentiert Terence Wong, CEO von Azure Capital in Singapur, die negative Reaktion. Seiner Meinung nach hat die Fed innerhalb von nur drei Wochen ihr Pulver verschossen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: 3,5 zuvor: 12,9

FINANZMÄRKTE EUROPA

Auch am Montagmittag befinden sich die Kurse an Europas Börsen im freien Fall. Die Lage mit dem Virusausbruch verschärft sich weiter, wie die drastischen Maßnahmen in Europa und vor allem der sich in immer mehr Ländern anbahnende Zusammenbruch des öffentlichen Lebens zeigen. Die Notmaßnahmen der Zentralbanken wie der US-Notenbank sorgen eher für zusätzliche Unruhe und erreichen damit das Gegenteil von dem, was sie eigentlich bezwecken sollten. Dabei sind sich Marktteilnehmer einig, dass die Notenbanken nicht viel ausrichten können. Der Schock an den Märkten ist angebots- und nachfrageseitig zugleich. Mehr erwartet man daher vom Treffen der Finanzminister der Eurogruppe. Hier könnten eventuell Fiskalpakete beschlossen werden, um die Konjunktur direkt anzukurbeln. Extreme Maßnahmen bei Tui lassen die Aktie um 32,8 Prozent kollabieren. Der Reisekonzern will fast alle Aktivitäten wie Pauschalreisen, Hotels und Kreuzfahrten bis zur Klärung der Viruslage aussetzen. Die Jahresprognose wurde entsprechend komplett gestrichen und keine neue mehr gewagt. Hiobsbotschaften auch von IAG (minus 23,1 Prozent); die Fluggesellschaft plant massive Kapazitätskürzungen von 75 Prozent. Dies reißt den gesamten Sektor der Luftfahrtfirmen und Flugzeughersteller nach unten. Nach Vorlage von Umsatzzahlen brechen H&M um 10 Prozent ein. "Bis vor dem Virusausbruch sah es noch gut aus", sagt ein Händler: "Aber jetzt geht die Angst um, dass sich der Einbruch, den China verzeichnete, auch in Europa zeigt." H&M meldet nun auch in zahlreichen Ländern Europas Geschäftsschließungen. Die Angst vor einem Rutsch in die Rezession drückt sämtliche konjunkturnahen Aktien. So fallen VW um 8,8 Prozent und Thyssenkrupp 14,6 Prozent. Trotz laut Händlern "sehr ordentlichen" Zahlen verlieren Wacker Neuson 7,3 Prozent. Aber es gibt auch Gewinner. Dräger haussieren mit Aufschlägen von 46,5 Prozent. Das Medizintechnikunternehmen hatte am Freitagnachmittag von der Bundesregierung einen Großauftrag zur Lieferung von 10.000 Beatmungsgeräten erhalten. Dazu müssen die Produktionskapazitäten in Lübeck nach Unternehmensangaben erheblich ausgeweitet werden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:44 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1195 +0,31% 1,1208 1,1062 -0,2% EUR/JPY 118,42 -0,27% 119,13 118,99 -2,9% EUR/CHF 1,0546 -0,26% 1,0549 1,0565 -2,9% EUR/GBP 0,9091 +1,03% 0,9064 0,8944 +7,4% USD/JPY 105,76 -0,58% 106,32 107,55 -2,8% GBP/USD 1,2331 -0,59% 1,2366 1,2366 -7,0% USD/CNH (Offshore) 7,0179 +0,11% 7,0100 7,0302 +0,7% Bitcoin BTC/USD 4.600,26 -14,05% 4.855,76 5.365,01 -36,2%

Der Euro legt gegenüber dem Dollar zu, nachdem die US-Notenbank zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit überraschend die Zinsen gesenkt hat. Die Danske Bank erwartet jedoch eine erneut nachgebende Gemeinschaftswährung, und bezweifelt, dass der Schritt der Fed "ausreicht, um den Kredit- und Finanzierungsstress zu lindern, den das Währungspaar Euro/Dollar begonnen hat einzupreisen". Aktuell notiert der Euro knapp unter 1,12 Dollar, nach 1,1080 Dollar im Tagestief am Freitag.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten ging es trotz einer neuerlichen Zinssenkung der US-Notenbank zu Wochenbeginn kräftig nach unten. Denn der überraschende Schritt verstärkte die Sorgen um die möglichen negativen Auswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie, hieß es. Die Notenbanken Südkoreas und Neuseelands senkten ebenfalls die Zinsen. Auch die Bank of Japan (BoJ) hat weitere geldpolitische Maßnahmen bekannt gegeben. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche entschied sich die BoJ aber gegen eine Zinssenkung und behielt den Leitzins von minus 0,1 Prozent bei. Ein zusätzlicher Belastungsfaktor waren extrem schwache Daten zur chinesischen Industrieproduktion und zum Einzelhandel, welche die negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie widerspiegelten.

CREDIT

Kräftig nach oben springen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen am Montag. Die heftigen Schwankungen der Vorwoche setzen sich damit fort. Erneut habe es eine Zinssenkung der US-Notenbank gegeben, mit der der Markt nichts anfangen könne, heißt es. Die Liquiditätsvorteile würden aufgewogen von der Angst vor einer virusinduzierten Rezession. Bereits die Produktionsdaten aus China deuten an, dass man dort im ersten Quartal ins Minus rutschen wird. Entsprechend sieht man höhere Ausfallrisiken, der itraxx-Crossover-Index springt über die 600-Basispunkte-Marke.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Salzgitter streicht nach Verlust Dividende zusammen

Der Stahlkonzern Salzgitter will seinen Umsatz im laufenden Jahr trotz der durch das Coronavirus nochmals verschärften politischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten steigern und ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Im vergangenen Jahr sank der Umsatz wegen niedrigerer Volumina deutlich. Zudem verbuchte Salzgitter aufgrund von Abschreibungen und Restrukturierungsrückstellungen - wie im Januar angekündigt - einen massiven Verlust. Die Dividende soll auf 20 Cent von 55 Cent im Vorjahr sinken, wie die im SDAX notierte Salzgitter AG mitteilte.

Talanx erhöht Dividende um 5 Cent und bestätigt Prognose

Der Versicherungskonzern Talanx hat im vergangenen Jahr von einem soliden Rückversicherungsgeschäft sowie einer Erholung in der Industrieversicherung profitiert und den Gewinn deutlich gesteigert. Wie die Talanx AG mitteilte, sollen die Aktionäre eine Dividende von 1,50 Euro bekommen nach 1,45 Euro im Vorjahr. Das Unternehmen bestätigte die Anfang Februar genannten vorläufigen Zahlen für 2019 und die Prognose für das laufende Jahr. Die Prognose steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass an den Währungs- und Kapitalmärkten nicht noch größere Verwerfungen auftreten als Momentan durch das Coronavirus.

VW-Werke in Italien und Spanien stehen still

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 16, 2020 08:22 ET (12:22 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.