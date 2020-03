Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank ließ am späten Sonntagabend die Bombe platzen, so die Analysten von Postbank Research.Da die FED eine Störung der ökonomischen Aktivitäten sowie dysfunktionale Finanzmärkte in vielen Ländern einschließlich der USA sehe, würden die Zinsen auf 0 Prozent bis 0,25 Prozent gesenkt. Sie sollten dort bleiben, bis sich die Wirtschaft spürbar erholt habe. Zusätzlich werde ein Anleihekaufprogramm über 700 Milliarden US-Dollar gestartet; die Mindestreservesätze seien auf 0 Prozent gesenkt worden. Diverse große Notenbanken weltweit hätten zudem mit der FED US-Dollar Swaps vereinbart, die für zusätzliche US-Dollar-Liquidität sorgen würden. Insgesamt sei dies das größte Paket, das die US-Notenbank jemals an einem Tag verabschiedet habe. Und die FED habe betont, gegebenenfalls weitere Instrumente einsetzen zu wollen. (16.03.2020/alc/a/a) ...

