Apple schließt wegen des Coronavirus alle seine Läden außerhalb Chinas für zwei Wochen. Diese Meldung verunsichert Anleger und setzt die Apple-Aktie in einem schwachen Marktumfeld noch stärker unter Druck. Dabei ist das ist noch nicht alles, was die Apple-Aktie am Montag belastet.Man wolle dazu beitragen, die Krankheit zu bremsen, begründete Firmenchef Tim Cook am Samstag die Schließung aller Apple-Läden ...

