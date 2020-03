Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Dachverband der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) hat angesichts der sich verschärfenden Corona-Krise unterstrichen, dass die Versorgung mit Bankdienstleistungen "gesichert" sei. "Die Bevölkerung kann auch in diesen Zeiten der Coronavirus-Krise darauf vertrauen, dass sie mit Bankdienstleistungen wie gewohnt versorgt wird", erklärte der Zusammenschluss der großen kreditwirtschaftlichen Verbände laut einer Mitteilung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, der gegenwärtig die Federführung in der DK hat.

So werde auch der Zahlungsverkehr mit allen Bezahlmöglichkeiten unverändert weiter aufrecht gehalten. "Dazu gehört auch die ausreichende Versorgung mit Bargeld an den Geldautomaten", betonte die Kreditwirtschaft. Beim bargeldlosen Begleichen der Rechnung an der Ladenkasse könne nach Möglichkeit kontaktloses Bezahlen mit der Bankkarte eingesetzt werden.

Jedes Kreditinstitut entscheide selbst, wie es seine personenbesetzten Filialen aktuell für den Kundenverkehr bereithalte, sorge aber dafür, dass die Bankmitarbeiter für ihre Kunden auch im Fall einer Arbeit vom Homeoffice aus erreichbar seien und alle Bankgeschäfte und Kundenaufträge auch digital und telefonisch erledigt werden könnten. Ebenso beugten die Häuser mit physischem Kundenkontakt mit Hygienemaßnahmen vor, um Kunden und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen.

"Wenn Kreditinstitute aufgrund der aktuellen Situation Änderungen bei der Filialbesetzung oder gegebenenfalls Filialschließungen vornehmen müssen, informieren sie über ihre Internetseiten, Aushänge und über Mitteilungen an die lokalen Medien", kündigte die Kreditwirtschaft an.

