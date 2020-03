AMS -47.61% BaggerVision (GDVB2018): Der Kauf von AMS war theoretisch geplant und deswegen schon als Kauflimit gesetzt. Die zum Kurssturz führenden Umstände sind jedoch keine unter denen wir an dieser Firma noch beteiligt sein wollen. Deswegen werden wir uns mit einem kleinen Verlust direkt wieder trennen. In solchen Tagen kann ein solcher Misstrade vorkommen, Limit-Käufe sind dennoch meist die beste Option um Anteile von Unternehmen zu erwerben ohne permanent auf den Ticker schauen zu müssen, schließlich fordert mein Job mich ja auch regelmäßig und in diesen Tagen besonders. Ihr BaggerVision (16.03. 13:27) >> mehr comments zu AMS: www.boerse-social.com/launch/aktie/ams Gilead Sciences -4.88% MichaelHowards ...

