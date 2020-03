BERLIN (dpa-AFX) - Ausgehverbote wegen der Corona-Epidemie sind nach Ansicht des CDU-Innenpolitikers Mathias Middelberg in Deutschland nur zu verhindern, wenn sich alle Bürger extrem diszipliniert verhalten. "Wir sollten jetzt alle begreifen: Die Lage ist wirklich ernst. Den Anstieg der Coronavirus-Infektionen werden wir nur bremsen können, wenn jeder Einzelne von uns sein Verhalten radikal ändert", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Unnötige Sozialkontakte müssten unterbleiben, "ebenso wie Grüppchenbildungen, auch wenn der Frühling und Biergärten dazu einladen".



Er appellierte: "Gesunder Abstand ist jetzt für einige Wochen die beste Form, Aufmerksamkeit oder Zuneigung zu zeigen. Nur so werden wir noch einschneidendere Maßnahmen wie ein generelles Ausgehverbot verhindern können."/abc/DP/fba