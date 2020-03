BERLIN (dpa-AFX) - Die wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingeführten Kontrollen sollten nach Ansicht der AfD auf alle Grenzen ausgedehnt und langfristig beibehalten werden. "Die Bundesregierung bestätigt mit ihrer überfälligen Entscheidung, was wir seit der Flüchtlingskrise 2015 immer gesagt haben: Natürlich ist es möglich, die deutschen Grenzen zu kontrollieren, um die illegale Einwanderung von Ausländern zu verhindern.", sagte der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, am Montag. Bislang habe aber der politische Wille gefehlt.



Künftig könne keine Bundesregierung mehr eine "unverantwortliche Politik der offenen Grenzen" damit begründen, dass eine Kontrolle unmöglich sei. "Die Grenzkontrollen müssen daher auch nach dem Ende der Corona-Pandemie beibehalten werden, solange es keine wirksame Kontrolle der EU-Außengrenzen gibt", forderte Gauland. Deutschland hatte am Montag an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Frankreich und Dänemark stationäre Kontrollen eingeführt./abc/DP/fba