DextraData, Software-Entwickler und IT-Berater DextraData wurde von Analysten des Forschungs- und Beratungsunternehmens Gartner erstmals in einer Marktübersicht für IT Financial Management-Lösungen erwähnt. Der vollständige Gartner ITFM-Report, einschließlich Zielen und Umsetzung einer IT Financial Management-Initiative, kann im ITFM-Ressort von DextraData gelesen werden.

Im jüngst erschienenen ITFM-Report "Build a Focused ITFM Cost Model and Use a Simple Allocation Approach to Deliver Rapid Value"* erwähnt Gartner den Essener Softwareentwickler DextraData im Rahmen einer Marktübersicht für Anbieter von ITFM-Lösungen. "Wir betrachten unsere Erwähnung durch Gartner als Meilenstein und als Bestätigung unseres Ziels, mit dem CIO Cockpit die IT in den Driver Seat der Wertschöpfung zu setzen", sagt Marco Wehler, ITFM-Experte und Practice Manager bei DextraData.

Mit der Advanced Analytics-Lösung CIO Cockpit unterstützt DextraData Chief Information Officer dabei, die wachsenden Anforderungen immer komplexerer IT-Umgebungen zu bewältigen genau wie der Gartner Report selbst auch. "Wir denken, dass der, auf unserer Themenseite kostenlos lesbare Gartner Report, CIOs hervorragend dabei hilft, ein ITFM-Kostenmodell aufzubauen und sich anschließend einen unabhängigen Marktüberblick bezüglich passender Software-Lösungen zu verschaffen", so Wehler.

Die DextraData GmbH, 1995 gegründet, bietet Rechenzentrums- und Software-Lösungen an. Das Essener Unternehmen mit Niederlassungen in Hamburg, München und Berlin hat sich als unabhängiger Software-Entwickler auf Business Applications und IT Consulting Services spezialisiert. DextraData versteht sich als langfristiger Partner für IT-Entscheider: Das Unternehmen setzt nicht nur IT-Projekte im Rechenzentrumsumfeld um, sondern steht seinen Klienten vor allem beratend zur Seite, wenn es um IT-Organisation, -Strategie, -Betrieb und maßgeschneiderte Lösungen für die digitale Transformation geht.

Aktuelle Software-Lösungen von DextraData sind die Advanced Analytics Software CIO Cockpit, die IoT Platform Dex7 und die Aviation Solution Logipad.

*Gartner, Build a Focused ITFM Cost Model and Use a Simple Allocation Approach to Deliver Rapid Value, Robert Naegle Chris Ganly 7 February 2020

