FRANKFURT (Dow Jones)--Die Airlines der Lufthansa Group reduzieren ihr Kurz- und Langstreckenprogramm ab Dienstag weiter. Die Streichungen führen auf der Langstrecke vor allem im Nahen Osten, in Afrika und in Mittel- und Südamerika zu einem starken Rückgang des Angebots, wie der Konzern mitteilte. Insgesamt, also mit den bereits veröffentlichten Streichungen, werde die Sitzplatzkapazität der Konzernairlines auf der Langstrecke um bis zu 90 Prozent reduziert. Für den Sommer 2020 waren insgesamt 1.300 wöchentliche Verbindungen geplant.

Auch innerhalb Europas werde das Flugprogramm weiter reduziert. Ab Dienstag könne noch rund 20 Prozent der ursprünglich geplanten Sitzplatzkapazität angeboten werden. Ursprünglich waren für den Sommer 2020 rund 11.700 wöchentliche Kurzstreckenverbindungen bei den Airlines der Lufthansa Group geplant.

Der neue Flugplan aller Lufthansa Group Airlines gilt zunächst bis zum 12. April 2020.

Da noch viele Tausend deutsche, österreichische, schweizerische und belgische Staatsbürger auf eine Rückkehr in Ihre Heimatländer warten, haben die Airlines des Konzerns Vorkehrungen für Evakuierungsflüge getroffen und stehen mit den jeweiligen Regierungen ihrer Heimatländer in engem Austausch. Bereits am Wochenende seien kurzfristig bislang 17 Sonderflüge mit über 4.000 Gästen durchgeführt worden, um Kreuzfahrtpassagiere und Urlaubsgäste nach Deutschland zurückzufliegen.

Anders als die Passagierairlines habe Lufthansa-Cargo bislang alle ihre geplanten Flüge durchführen können, bis auf Streichungen nach Festland-China.

March 16, 2020

