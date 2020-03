Die Angst an der Wall Street erreicht historisch hohes Niveau. Nur einmal in der Geschichte notierte der Angstindex genannte VIX höher als am heutigen Montag. Der Volatilitätsindex der Chicagoer Optionsbörse springt um über ein Viertel nach oben auf den bisherigen Höchststand von 73 Punkten. Höher stand er nur einmal: Auf dem Hochpunkt der Weltfinanzkrise.Sie ist zum Greifen: Die Angst vor einem Zusammenbruch der Börsen. Der Volatilitätsindex der Chicagoer Optionsbörse, der auch Angstindex genannt ...

